Aus Sicht von Börsianern war die Sache in den vergangenen Jahren recht klar: Die Prosieben Media-Gruppe galt dank seiner Investments im digitalen Bereich als der attraktivste Fernsehkonzern Deutschlands, die Luxemburger RTL Group dagegen als Langweiler. In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Pro7-Kurs aber in der Spitze halbiert; offenbar stand doch nicht alles zum Besten! Bei RTL herrschte dagegen tatsächlich gepflegte Langeweile. Hier ging es um rund ein Fünftel im gleichen Zeitraum bergab. Die Dividenden entschädigten aber größtenteils für den Kursrückgang. Der Abwärtstrend war recht stabil. Nun aber sieht ...

