FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt vom Kurssturz des Vorabends sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt legt bei einem Umsatz von rund 2.000 Kontrakten um 10 Punkte zu auf 12.072 Zähler. Am Vorabend hatte er sich bereits der 12.000er-Marke bis auf 6 Punkte genähert. Das Tageshoch liegt bisher bei 12.099 und das Tief bei 12.061,50 Punkten. Die Erholung dürfte aber nur kurzfristiger Natur sein. Denn: "Zu Zinsen kommen jetzt noch die Zölle", warnt Marktstratege Milan Cutkovic von AxiTrader. Eine Annäherung an das Jahrestief vom 9. Februar bei 11.908 Punkten sei denkbar. Zu der Angst vor steigenden Zinsen geselle sich nun das Thema Protektionismus statt Globalisierung, nachdem US-Präsident Trump gestern Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ankündigte.

Damit dürfte die Erholung, die an den Börsen nach dem Ausverkauf vor gut einem Monat einsetzte, endgültig beendet sein, so der Stratege: "Geht es jetzt nachhaltig unter die 11.900 Punkte, könnten auch schnell noch einmal weitere Tausend Punkte Minus auf der Kurstafel in Frankfurt stehen." Schließlich dürften die Auswirkungen einer sich abschottenden Wirtschaftswelt in Europa und dem Rest der Welt stärker zu spüren sein als in den USA. Insgesamt also keine guten Aussichten für europäische Aktien in den kommenden Monaten.

March 02, 2018 02:23 ET (07:23 GMT)

