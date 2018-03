Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 80,50 auf 73,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die erwarteten Fortschritte bei der Margen-Verbesserungen des Staplerherstellers werden wohl länger dauern, als von ihm erwartet, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine EPS-Schätzungen für 2018 um 7 Prozent, was auch zu dem gesenkten Kursziel führte./stk/la Datum der Analyse: 02.03.2018

ISIN: DE000KGX8881