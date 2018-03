Nicht nur der DAX ist äußerst schwach in den neuen Monat gestartet, auch für den Dow Jones ging es deutlich nach unten. Gestern verlor der amerikanische Leitindex 1,7 Prozent. Donald Trump will Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte in die USA und zehn Prozent auf Aluminiumimporte verhängen. Das sorgte für Verunsicherung bei den Anlegern, die Angst vor Handelskonflikten kam auf. Erfahren Sie hier mehr dazu von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.