Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach bereits im Januar berichteten starken Umsatzzahlen für 2017 seien die nun berichteten Gewinnkennziffern enttäuschend ausgefallen, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe andere Konsumgüterhersteller mit ähnlichem Wachstum, aber höheren Margen und die zudem proaktiver seien in Sachen Zu- und Verkäufe sowie Aktienrückkäufe./ck/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

ISIN: DE0005200000