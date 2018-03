Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hypoport nach vorläufigen Zahlen für 2017 auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Das lediglich stabile operative Ergebnis liege deutlich unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Finanzdienstleister selbst habe ein zweistelliges Wachstum angepeilt. Dies sei nun das zweite enttäuschende Quartal in Folge, so der Experte./ag/la Datum der Analyse: 02.03.2018

