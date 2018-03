R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., prüft die Emission einer Unternehmensanleihe

DGAP-News: R-LOGITECH S.A.R.L / Schlagwort(e): Anleiheemission R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., prüft die Emission einer Unternehmensanleihe 02.03.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., prüft die Emission einer Unternehmensanleihe

Monaco, 2. März 2018 - In Anbetracht der positiven Geschäftsentwicklung prüft die Geschäftsführung der R-LOGITECH S.A.R.L aktuell die Emission einer Unternehmensanleihe. Vor diesem Hintergrund wurde die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Die endgültige Finanzierungsentscheidung wird die Geschäftsführung abhängig vom vorherrschenden Marktumfeld treffen.

Als strategischer Logistikanbieter für eine Vielzahl von Märkten in Afrika bewirtschaftet R-LOGITECH zuverlässig und mit hoher Effizienz Häfen und Terminals. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft verschiedene weitere Logistik-, Transport-, Technologie- und Beschaffungslösungen für zahlreiche international operierende Kunden. Hierbei profitiert R-LOGITECH von langjährigem Know-how, technischer Expertise aus den europäischen Niederlassungen in Paris, Wien, London und Monaco und einem starken internationalen Netzwerk in agrarischen und industriellen Gütern.

Die Wachstumsstrategie von R-LOGITECH basiert auf der eigenen langjährigen Reputation, dem vorhandenen Track-Record an umgesetzten Projekten auf dem afrikanischen Kontinent und der Zunahme der regionalen und globalen Handelsströme. Damit Afrika langfristig vom Potenzial der immer stärkeren Einbindung in den Welthandel profitiert, wird ein zuverlässiges und breites Angebot an Logistikdienstleistungen benötigt. Mit seiner 40-jährigen Unternehmenshistorie und starken Marktstellung mit über 1.400 Mitarbeitern an Standorten in 22 Ländern befindet sich R-LOGITECH hier in einer hervorragenden Position.

Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 linh.chung@better-orange.de Fabrice Viguier (CEO) R-LOGITECH S.A.R.L +377 97 98 67 71 investorrelations@r-logitech.com

02.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

659775 02.03.2018

AXC0119 2018-03-02/11:00