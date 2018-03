Mofair, ein Branchenbündnis der Bahn-Wettbewerber im Personennahverkehr, hat sich in einem Brief an den Vorstand der Bahn-Tochter DB Netz "besorgt" über die Häufung von Zwischenfällen auf der Schiene geäußert.

In den vergangenen Jahren "hatten wir einige Unfälle" und "eine Vielzahl von Beinahe-Unfällen", heißt es in dem Schreiben, das auf den Januar datiert und der WirtschaftsWoche vorliegt. "Nach unseren Erkenntnissen gaben die Fahrdienstleiter der DB Netz AG jeweils falsche Fahrbefehle," heißt es darin weiter. Demnach fuhren Züge auf Gleise, die eigentlich von anderen Zügen besetzt waren.

Der Verband forderte von der Deutschen Bahn mehr Engagement, um die Sicherheit auf der Schiene weiter zu garantieren. Nach dem schweren Unfall von Bad Aibling Anfang 2016 mit mehreren Toten habe das Mofair-Mitgliedsunternehmen Transdev der Deutschen Bahn "eine Reihe von konkreten Vorschlägen" gemacht, heißt ...

