Der Aufsichtsrat hat heute Diplom-Betriebswirt Klaus Kiener für weitere drei Jahre, bis zum 31. März 2021, zum Finanzvorstand (CFO) der MOBOTIX AG bestellt.

Er ist weiterhin für die Bereiche Finanzen, Controlling, Organisation, IT-Services, Einkauf, Logistik und Produktion verantwortlich.

Klaus Kiener hat maßgeblich das Restrukturierungsprogramm "Fit for the Future" mit dem im Juni 2017 neubestellten Vorstandsvorsitzenden und CEO Thomas Lausten entwickelt und umgesetzt. Es umfasst vor allem Investitionen zur Stärkung der IT Infrastruktur (Implementierung eines ERP/CRM Systems), der Produktentwicklung sowie der Marketingaktivitäten, eine intensivere Fokussierung der Vertriebsstruktur auf Wachstumsmärkte und eine Verschlankung und effizientere Gestaltung der Arbeitsprozesse sowie der Betriebsorganisation insgesamt. Dieses findet sich in geplanter Umsetzung und der Turnaround ist bereits für das laufende Geschäftsjahr geplant.

