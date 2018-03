Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung des Chip-Produzenten auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern für das Energiemanagement sei unverändert groß, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Infineon steigere weiter die Kapazität der Fabrik in Dresden bei 300-Millimeter-Wafern, womit positive Größeneffekte verbunden seien./bek/mis Datum der Analyse: 02.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-03-02/12:03

ISIN: DE0006231004