PRO DV AG - vorläufige Geschäftszahlen für 2017

Dortmund, 02. März 2018. Die PRO DV AG (ISIN DE0006967805 / WKN 696780) erreichte gemäß den vorläufigen Berechnungen für das Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 2.711 TEUR (Vorjahr: 2.989 TEUR) und ein EBIT in Höhe von 40 TEUR (Vorjahr: 77 TEUR). In 2017 erhielt die Gesellschaft Aufträge für neue Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2.745 TEUR (Vorjahr: 2.869 TEUR). Am 31. Dezember 2017 betrug der Auftragsbestand 1.732 TEUR (Vorjahr: 1.728 TEUR).

Das positive Gesamtergebnis ist schwächer als im Vorjahr. Hier wirken sich insbesondere deutlich erhöhte Aufwendungen bei der Gewinnung neuer qualifizierter Mitarbeiter und der Weiterqualifizierung unserer Mitarbeiter in den strategischen Kompetenzen und Lösungen (Geschäftsprozesse, BCM/ Notfall-/ Krisenmanagement, Identity & Access Management, Data Center und Cloud Computing) aus. Hiermit schafften wir gleichzeitig wichtige Bausteine für die zukünftige Geschäftsentwicklung der PRO DV AG.

Der Geschäftsbericht 2017 wird am 15. März 2018 veröffentlicht.

Über PRO DV Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für

prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN 696780/ ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefonica, Vodafone, ThyssenKrupp, Telekom.

