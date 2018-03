Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Essilor von 104 auf 108 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere unter anderem die vom Brillenhersteller angepeilten geringeren Investitionen und niedrigeren Ausgaben für Unternehmenszukäufe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verschob Dadhania den Bewertungshorizont in die Zukunft. Allerdings liege sein neues Ziel immer noch unter dem aktuellen Kursniveau, so dass es bei dem "Underperform"-Votum bleibe./la/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

AFA0042 2018-03-02/12:23

ISIN: FR0000121667