Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 103 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die avisierte stabile operative Marge in diesem Jahr sei die größte Enttäuschung gewesen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält dies für etwas zu konservativ, kürzte aber dennoch seine Überschussprognose um 5 Prozent. Zudem trägt er mit seiner Kurszielsenkung massiv steigenden Investitionen Rechnung. Das weitere Rückschlagsrisiko für die Aktien hält Zoete aber für begrenzt./ag/la Datum der Analyse: 02.03.2018

2018-03-02

