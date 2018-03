GxP German Properties: Veränderung im Aufsichtsrat

Frankfurt, den 02. März 2018 - Für den Aufsichtsrat der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A2E4L00, WKN: A2E4L0) wurden vom Amtsgericht in Frankfurt am Main zwei neue Mitglieder bestellt. In das Gremium ziehen Andreas Steyer sowie Prof. Dr. Martin Meißner ein. Steyer ist Mitglied des Vorstands der CONSUS Real Estate AG und wurde anstelle des kürzlich verstorbenen Dr. Jürgen Büser als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Prof. Dr. Meißner, Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Reed Smith LLP, ersetzt Dr. Sebastian Glock im Aufsichtsrat, der sein Mandat aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2018 niedergelegt hat.

IR-Kontakt

Axel Mühlhaus / Patrick Wang edicto GmbH Eschersheimer Landstr. 42-44 D-60322 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69/ 905505-52 Fax: +49 (0) 69/ 905505-77 E-Mail: gxp@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GxP German Properties AG Tauentzienstraße 9 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 88 62 67 40 Fax: +49 (0)30 88 62 67 411 E-Mail: info@gxpag.com Internet: http://gxpag.com/ ISIN: DE000A2E4L00 WKN: A2E4L0

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart

