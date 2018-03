Liebe Leser,

haben Sie den Schweizer Markt im Blick? In Ordnung, was bei Nestlé oder Roche so läuft, bekommt man auch aus Deutschland mit. Doch was ist mit Givaudan? Das Unternehmen besetzt eine interessante Nische: Immer wenn es um Gerüche geht, haben die Schweizer eine Lösung. Das hat zuletzt auch an der Börse für Freude gesorgt. Wir haben den Wert für Sie unter die Lupe genommen und erklären Ihnen, was Givaudan neben einer Dividendenrendite von 2,6% sonst noch bietet.

Givaudan ... (Jens Gravenkötter)

