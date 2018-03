Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 18,40 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Beim Ergebnis habe der Autozulieferer im vierten Quartal enttäuscht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es seien die alten Probleme präsent - Umsatzwachstum könne nicht entsprechend in Gewinne umgemünzt werden./ag/la Datum der Analyse: 02.03.2018

