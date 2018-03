Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Aroundtown Property mit einem Kursziel von 7,80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Aufnahme in den FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index und den GPR 250 Index werde die Zahl potenzieller Anleger erhöhen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la Datum der Analyse: 02.03.2018

AFA0083 2018-03-02/14:47

ISIN: LU1673108939