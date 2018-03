NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse am US-Aktienmarkt sind auch am Freitag weiter abgerutscht. Der Dow Jones Industrial verbuchte eine halbe Stunde nach der Eröffnung ein Minus von 1,41 Prozent auf 24 261,57 Punkte. Damit hat der US-Leitindex seit seinem Zwischenhoch am Dienstag bereits mehr als 1500 Punkte eingebüßt.

Der breit gefasste S&P 500 sank am Freitag bislang um 0,94 Prozent auf 2652,61 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,11 Prozent auf 6675,46 Punkte runter. Die zweite Schätzung des von der Uni Michigan ermittelten Verbrauchervertrauens hatte auf die Kurse praktisch keinen Einfluss.

Nach den Sorgen um das Tempo der Zinsschritte der US-Notenbank Fed reagieren die Anleger an den weltweiten Börsen zurzeit verschnupft auf die Ankündigung von Strafzöllen durch den US-Präsidenten. Donald Trump goss derweil weiter Öl ins Feuer: "Wenn ein Land wie die USA viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, dann sind Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter./ajx/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

