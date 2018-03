Ein Februar zum Vergessen. So lässt sich der letzte Monat aus der Sicht eines Anlegers auf den Punkt bringen. Egal, in welcher Assetklasse man investiert war, funktioniert hat so gut wie gar nichts. Weder Anleihen noch Rohstoffe, auch Aktien gaben weltweit nach: In den USA verlor der S&P 500 knapp vier Prozent. Hierzulande lässt der DAX Börsianer ohnehin schon länger kopfschüttelnd zurück. Sechs Prozent hat die deutsche Benchmark im Februar abgegeben. Und der Start in den März sieht ja zunächst auch nicht gerade nach Zuckerlecken aus.Top-Performer: Finnische Aktien, chinesische Anleihen, Weizen und wikifoliosAuf der glücklichen Seite standen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zuletzt nur drei Gruppen von Anlegern: Jene, die in finnischen Aktien, chinesischen Anleihen oder Weizen engagiert waren. Ein derart gutes Händchen kann man schon mal haben - oder man hat den wikifolio-Trader seines Vertrauens schon gefunden. Eine ganze Reihe von ihnen konnte den DAX nämlich nicht nur auf Monatssicht schlagen, sondern liegt mit den jeweiligen wikifolios auch seit Jahresanfang im Plus. Ein Ziel, das der DAX deutlich verfehlt hat.Nichts mehr verpassen und alle Details im wikifolio sehen!Jetzt registrieren oder anmelden und alle Kennzahlen, das aktuelle Portfolio und jeden Trade kostenlos einsehen.Jetzt RegistrierenAber auch die deutschen Nebenwerte und der S&P 500 liegen 2018 mittlerweile unter Wasser. Umso höher ist die Leistung jener Trader einzuordnen, die über den Kapitalerhalt hinaus auch noch eine ...

