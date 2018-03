Mladá Boleslav/Genf (ots) -



- SKODA präsentiert neue Urban Crossover-Studie VISION X auf dem Genfer Autosalon 2018 erstmals der Öffentlichkeit - Auch der modernisierte SKODA FABIA feiert Weltpremiere - SKODA Pressekonferenz wird am 6. März ab 8:20 MEZ live auf der SKODA Website übertragen



SKODA präsentiert auf dem Genfer Autosalon (6. bis 18. März 2018) in Genf zahlreiche Neuheiten. Die komplett neu entwickelte Urban Crossover-Hybridstudie SKODA VISION X feiert ebenso Weltpremiere wie der umfangreich überarbeitete SKODA FABIA. Zu den auf dem 88. Genfer Autosalon vorgestellten Modellen gehört außerdem der SKODA KODIAQ Laurin & Klement. Er rundet die beliebte SUV-Modellreihe der tschechischen Traditionsmarke nach oben ab. SKODA überträgt die Pressekonferenz am 6. März ab 8:20 MEZ live im Internet.



Die rund 15-minütige Pressekonferenz kann per Live-Übertragung auf der SKODA Website verfolgt werden. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Termin: 6. März 2018 ab 8:20 MEZ Livestream: http://www.skoda-auto.de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=abF62PZ3l10



