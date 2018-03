Wochenausblick: DAX sackt unter 12.000. Auto- und Stahlwerte im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche kamen die Aktienmärkte rund um den Globus unter Druck. Die Angst vor steigenden US-Zinsen, Spekulationen um einen Handelsstreit mit den USA und nicht zuletzt die bevorstehenden Wahlen in Italien machte Anleger nervös. So sackten die deutschen Aktienbarometer im Vergleich zur Vorwoche um jeweils über vier Prozent ab. Der DAX sackte dabei unter 12.000 Punkte und der MDAX nahm zum Wochenschluss Kurs auf die Marke von 25.000 Punkten.

Schwach präsentierte sich im Wochenvergleich auch der Rohstoffmarkt. Zwar konnten sich die Edelmetalle und Gold und Silber noch einigermaßen halten, aber die hohe Rohölförderung in den USA ließ den Preis für Öl deutlich in die Knie gehen.

In der kommenden Woche stehen eine Reihe von Unternehmensdaten an. Zudem richten sich die Blicke auf einige wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA sowie die EZB-Notenbanksitzung.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche kam ein Großteil der Standard- und Nebenwerte gehörig unter Druck. Bei Salzgitter und ThyssenKrupp machten sich die geplanten Strafzölle der USA besonders bemerkbar. Bei Unternehmen wie Beiersdorf, Dürr und Freenet belastete neben der schlechten Stimmung der schwache Ausblick auf 2018. Gerry Weber hat nach einem Konzernverlust die Dividende für das Geschäftsjahr gestrichen. Siemens-Chef jo Kaesser wird mit Argusaugen die kommenden Handelstage beobachten. Schließlich ist der Börsengang der Medizintechniktochter Siemens Healthinners in Kürze geplant. Gegen den Trend zulegen konnten in den abgelaufenen Woche unter anderem Aixtron (starke Geschäftszahlen) und Morphosys (positive Analystenkommentare).

Kommende Woche werden unter anderem Axel Springer, bet-at-home, Continental, Deutsche Post, Evonik, Hugo Boss, LEG Immobilien, Merck, QSC, RTL, Schaeffler, Siltronic, Telecom Italia und Uniper Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal vorlegen. In der zweiten Wochenhälfte wird der Genfer Autosalon seine Pforten öffnen. Damit rücken die Automobilhersteller BMW, Daimler, Porsche und VW und -zulieferer wie Leoni und ElringKlinger ins Rampenlicht der Investoren.

Wichtige Termine

5.3.: China - Caixin China PMI

5.3.: Deutschland - Einkaufsmanagerindex

7.3.: Europa - BIP Q4 Eurozone

7.3.: USA - ADP Beschäftigungsbericht

7.3.: USA - Handelsbilanz

7.3.: USA - EIA - Rohöl Lagerbestand

8.3.: Japan - BIP

8.3.: China - Handelsbilanz, Exporte, Importe

8.3.: Europa - EZB-Zinsentscheid

8.3.: USA - Arbeitsmarktdaten

9.3.: Deutschland - Industrieproduktion

9.3.: Deutschland - Handelsbilanz

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.310/12.360/12.410/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.170 Punkte

Die gestrige schwäche des DAX hat sich heute beschleunigt und den DAX unter 12.000 Punkte getrieben. Im Bereich von rund 11.915 Punkten hat sich der Index zunächst stabilisiert. Ob der Index von dort aus einen Rebound starten kann muss sich noch zeigen. Taucht der Index unter 11.915 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 11.500 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 9.02.2018 - 2.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 2.3.2012 - 1.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

