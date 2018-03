FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Angst vor negativen wirtschaftlichen Folgen eines Handelskonflikts mit den USA hat den Dax am Freitag unter die Marke von 12 000 Punkten gezogen. Zudem schwelen weiter die Befürchtungen, die Zinsen könnten weltweit - vor allem in den USA - schneller steigen als gedacht. Das könnte Aktien im Vergleich zu Anlagealternativen wie Anleihen weniger attraktiv machen. Der Dax näherte sich bis auf wenige Punkte dem Tief vom vergangenen August bei 11 868 Punkten. Letztlich schloss der Index mit 11 913,71 Punkten und damit 2,27 Prozent tiefer als am Vortag. Auf Wochensicht bedeutet das einen Verlust von rund viereinhalb Prozent.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte am Freitag 2,20 Prozent auf 25 224,57 Punkte ein, und der Technologiewerte-Index TecDax gab um 3,11 Prozent auf 2482,44 Punkte nach.

Nach der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch den US-Präsidenten Donald Trump bahnt sich eine schwere internationale Handelsauseinandersetzung an. Die EU drohte umgehend Vergeltung an, und der US-Nachbar Kanada warnte vor Gegenmaßnahmen. Auch Unternehmen reagieren bereits: Das schwedische Elektrounternehmen Electrolux will seine geplanten Investitionen in den USA aussetzen./mis/stw

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0250 2018-03-02/17:56