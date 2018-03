Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 30,14 auf 29,18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe im Schlussquartal 2017 gut abgeschnitten, doch blieben Unsicherheiten in puncto Geschäftsentwicklung mit dem wichtigen Kunden Apple, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dialog habe zwar Aufträge von Apple erhalten, die ab 2019 in neue Produkte verbaut werden könnten, doch ob Dialog weiterhin in nennenswertem Umfang Haupt-PMCIs für die 2019er Smartphones liefern werde, sei offen./mis/ajx Datum der Analyse: 02.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0097 2018-03-02/17:56

ISIN: GB0059822006