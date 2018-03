FRANKFURT (Dow Jones)--Zu einer leichten Erholung kam es im nachbörslichen Handel am Freitag. Der deutsche Markt folgte dabei der positiven Entwicklung an der Wall Street, wo die Indizes, mit Ausnahme des Dow-Jones-Index, mit leichten Aufschlägen schlossen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.995 11.914 +0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2018 16:30 ET (21:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.