Ein gebührenfinanzierter Rundfunk ist in einer Demokratie unverzichtbar, sagt DJV-Chef Überall. Deshalb blickt er mit Sorge auf den Volksentscheid in der Schweiz.

Die Schweizer stimmen am Sonntag darüber ab, ob die Rundfunkgebühr des Alpenlandes abgeschafft wird. Die Gebühr liegt pro Haushalt mit Empfangsgeräten bei 451 Franken im Jahr (391 Euro). Ab 2019 soll jeder Haushalt 365 Franken (316 Euro) bezahlen. Auch wenn die Gebühren in Deutschland deutlich niedriger ausfallen (210 Euro pro Haushalt), könnte die Auseinandersetzung in der Schweiz Kritikern von ARD und ZDF Auftrieb geben. Ob zu Recht oder zu Unrecht, darüber spricht der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, im Interview.

Herr Überall, ist der gebührenfinanzierte Rundfunk in einer Demokratie verzichtbar?Nein, denn wir brauchen Medienvielfalt. Wir brauchen sowohl den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch private Medien. Aber privatwirtschaftlich meinen vor allem viele Verlage, dass Journalismus nicht mehr finanzierbar ist. Zeiten, in denen es flächendeckend in den meisten Gegenden mindestens zwei voneinander unabhängig berichtende Tageszeitungen gab, sind leider vorbei. Vielfalt der Berichterstattung und der veröffentlichten Meinung ist für eine demokratische Willensbildung essentiell. Wir müssen diesen gesellschaftlichen Anspruch an uns selbst ernst nehmen, und dazu gehört aus meiner Sicht eben untrennbar auch der öffentliche Rundfunk.

Ist es zeitgemäß, wenn die Bürger ihn zahlen müssen, ob sie wollen oder nicht?Die Sendeanstalten, die den Beitrag bekommen, haben einen öffentlichen Auftrag - also letztlich einen Auftrag, der legitimiert ist durch die Bürger, oder zumindest deren Mehrheit. Ich bin davon überzeugt, dass es immer noch einen breiten Konsens ...

