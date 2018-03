* Das bearishe Bild verdichtet sich rasant* Es fehlen nur noch wenige Punkte nach unten für ein klares Baissesignal* Auch das Crash-Muster des S&P 500 hält an* Die kommenden Wochen versprechen also überaus spannend zu werden* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Politische Beamte sind ein teurer Spaß für uns Steuerzahler

Verlässliche Vorboten einer Baisse

Liebe Leser,



vorige Woche habe ich an dieser Stelle bereits die sich immer deutlicher abzeichnende Aktienbaisse thematisiert. Dabei lenkte ich Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die Entwicklung des DAX, bei dem sich eine zunehmend klarer werdende Topformation zeigte, während der vielbeachtete ifo-Geschäftsklimaindex zum Jahresende 2017 Rekordstände erreicht hatte. Diese Kombination ist gewöhnlich ein verlässlicher Vorbote einer Aktienbaisse.

Den vollständigen Artikel lesen ...