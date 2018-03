Liebe Leser,

was der DAX für die Top 30-Unternehmen ist, stellt der NASDAQ-100 Index für den Technologiebereich da. Aus den zahlreichen Wertpapieren, die am NASDAQ Stock Market gehandelt werden, bildet dieser Index die 100 wichtigsten beziehungsweise wertvollsten ab. Davon ausgenommen sind aber Unternehmen der Finanzbranche und Investmentgesellschaften. Für Anleger, die ihr Geld gerne in den lukrativen Bereich der Technologieunternehmen stecken möchten, ist der COMSTAGE NASDAQ-100 ETF ... (Alexander Hirschler)

