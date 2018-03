Liebe Leser,

wenig verwunderlich, aber von vielen Anlegern bisher übersehen: In Zeiten, in denen immer mehr Dinge online abgewickelt werden, steigen auch die Anforderungen an die Sicherheit im Netz. Das sorgt logischerweise für einen Aufschwung bei Unternehmen, die im Bereich Cyber Security tätig sein. Für Investoren, die auf der Suche nach lohnenden Wertpapieren sind, bietet sich dazu der thematisch passende Fonds mit dem Namen ETFS ISE CYBER SECURITY GO ETF an.

Dieser Fonds versammelt ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...