Daimler hat am Freitag ein etwas bedrückendes Signal an die Märkte abgegeben. Investoren und Analysten mussten einen weiteren Kursrückgang von mehr als 2 % hinnehmen. Damit ist der Wert binnen einer Woche um über 3,0 % gefallen. Zudem ging es innerhalb von zwei Wochen um mehr als 5 % nach unten. Und die Monatsbilanz liest sich mit einem Kursabschlag von nunmehr über 7 % ebenfalls recht düster. Jetzt könnte der Wert auch in Richtung 60 Euro zurückgehen, mahnen Chartanalysten. ... (Frank Holbaum)

