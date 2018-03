Bern (awp/sda) - In der Affäre um Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat Bank-Präsident Johannes Rüegg-Stürm in einem Zeitungsinterview das gegenwärtige Management mit CEO Patrik Gisel in Schutz genommen. Die möglichen illegalen Machenschaften seien für dieses nicht erkennbar gewesen. "Wenn Sie falsche Angaben erhalten oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...