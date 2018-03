FRANKFURT (Dow Jones)--Die amerikanische Investmentbank JP Morgan baut ihre Präsenz in Frankfurt massiv aus. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf Dorothee Blessing, "Regional Head" für Deutschland. Demnach hat die Bank ihre Bürofläche in Frankfurt um 50 Prozent erhöht. "Frankfurt ist schon heute ein wichtiger Finanzplatz und hat sehr viele Vorteile zu bieten: eine sehr gute Infrastruktur, eine hohe Lebensqualität und eine extrem gute Verkehrsanbindung an die Welt", sagte Dorothee Blessing der Zeitung. Bisher beschäftigt die Bank nach ihren Angaben 450 Mitarbeiter in Frankfurt. vorsorglich habe sie nun eine neue Büroetage für weitere 200 Mitarbeiter angemietet.

"Das gibt uns den nötigen Handlungsspielraum, um flexibel zu bleiben und die Zahl der Angestellten abhängig vom Verlauf der Brexit-Verhandlungen anpassen zu können", sagt Blessing. "Sicher ist: Gerade für unser Investmentbanking wird Frankfurt künftig eine wichtige Rolle spielen, aber wir werden auch unsere anderen europäischen Standorte, wie beispielsweise Paris, stärken." Da nicht jeder Banker aus London umziehen wolle, werde die Bank auch neue Leute extern einstellen, "insbesondere in Bereichen wie Risikomanagement oder Controlling", kündigte sie an.

March 04, 2018 04:49 ET (09:49 GMT)

