Einige Investoren glauben, dass die Unternehmensführung nicht so wichtig wäre. Oder zumindest, dass das nicht so wichtig sein sollte.



Ich denke, dass dieses Missverständnis von ein paar der großen Investoren kommt. Ich werde hier paraphrasieren, aber Warren Buffett hat einmal gesagt, dass die Investoren nach Unternehmen suchen sollten, die von einem Schinkensandwich geführt werden können. Auch Peter Lynch riet, nach Unternehmen zu suchen, die wirklich jeder Idiot führen könnte.



Okay, das klingt ein bisschen so, als ob das Management keine Rolle spielen würde.



Aber was beide meinen, ist nicht, dass man das Management ignorieren sollte. Vielmehr meinen sie, dass man nach ...

