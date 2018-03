BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat sich zufrieden mit dem Votum der SPD-Mitglieder für eine große Koalition gezeigt. Auf die Frage, ob sie mit einer Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder gerechnet habe, sagte sie am Sonntag in Berlin: "Ich habe in den letzten Tagen mit gar nichts mehr gerechnet. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist." Sie betonte, dass das Votum die Partei nicht spalten werde: "Wir bleiben jetzt zusammen."

Zum weiteren Verfahren sagte Nahles, dass für Mitte der Woche ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant sei. Zur Frage, wann die SPD bekanntgeben werde, wer als Minister ins Kabinett einzieht, sagte die designierte Parteichefin nur: "Bald."

Beim Entscheid über den mit CDU und CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag hatte eine Mehrheit von 66,02 Prozent der SPD-Mitglieder mit Ja gestimmt. Damit steht einer Neuauflage der großen Koalition nichts mehr im Wege./mfi/DP/zb

