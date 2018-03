BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will bereits Mitte des Jahres mit dem Aufbau ihres Ladenetzes für Elektroautomobile beginnen. "Wir schätzen, dass der Startschuss im Sommer fällt", sagte eine Sprecherin des Telekommunikationskonzerns der "Automobilwoche". 12.000 der grauen Verteilerkästen will der Konzern in Stromtankstellen umwandeln, 500 davon als Schnellladestationen. Dies wäre mehr als eine Verdopplung der bestehenden 10.800 öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Deutschland.

In München am Olympiaturm und in Wittenburg an der A24 seien bereits zwei Prototypen installiert worden. "Die Technik läuft reibungslos", betonte die Sprecherin. Die Städte und Gemeinden zeigten sehr großes Interesse, allerdings sei die Umsetzung nicht einfach, weil Straßennutzungsrechte beachtet und Parkraum sichergestellt werden müssten. Insgesamt verfügt die Telekom in Deutschland über rund 380.000 Verteilerkästen.

March 04, 2018

