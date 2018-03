Liebe Leser,

im Xetra-Handel hat die Steinhoff International Holdings-Aktie am Freitag noch einmal dramatisch an Wert verloren. Um mehr als 12 % ging es für die Aktie hier bis zum Handelsschluss in den Keller. Vor kurzem hatte ein Großaktionär ein beträchtliches Aktienpaket verkauft, wodurch die Zuversicht und das Vertrauen der Anleger weiter schwinden.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wie geht es nun mit dem angeschlagenen Unternehmen weiter?

Aktuell ist die Bestandsanalyse ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...