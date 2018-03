BERLIN (dpa-AFX) - Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz will nach dem Mitgliederentscheid zur großen Koalition auch die Parteimitglieder mitnehmen, die sich gegen ein neues Bündnis mit der Union ausgesprochen haben. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" wies Scholz am Sonntagabend den Eindruck zurück, die Partei sei nach dem Mitgliedervotum gespalten: "Da ist keine Teilung deutlich geworden." Die Diskussion habe die Partei zusammengeführt und nicht auseinander. "Alle werden jetzt gemeinsam die Aufgaben anpacken."

Scholz betonte, das Ergebnis des Entscheids, bei dem 66 Prozent der SPD-Mitglieder für ein neues Regierungsbündnis mit der Union votiert hatten, sei bewusst sehr sachlich verkündet worden, also zum Beispiel ohne Jubel. "Ich fand' das richtig so, dass alle sagen: Das ist nicht der Erfolg der Einen über die Anderen. Wir haben zusammengefunden und werden geschlossen unsere Kraft dafür verwenden, dass die SPD die Fragen des 21. Jahrhunderts beantwortet."/wn/DP/he

