Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar 1: AndritzTagesgewinner war am Freitag Andritz mit 5,13% auf 49,20. Geht sich in der neuen Woche der 50er aus? Nachbörslich hatte die Aktie wieder auf unter 48 korrigiert. aktuelle Indikation: 47.19/ 47.57 Veränderung zu letztem SK: -3.70% Auf dem Radar 2: Telekom AustriaTelekom Austria war die komplette KW9 im Minus, alle 5 Tage (6,61% Verlust von 7,72 auf 7,21). Wie geht es in KW10 weiter? aktuelle Indikation: 7.19/ 7.25 Veränderung zu letztem SK: 0.08% Auf dem Radar 3: voestalpinevoestalpine zuletzt 4 Tage im Minus (7,12% Verlust von 48,04 auf 44,62). aktuelle Indikation: 44.10/ 44.45 Veränderung zu letztem SK: -0.77% Auf dem...

