Tagesgewinner war am Freitag FE Ltd mit 12,82% auf 0,04 (209% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 57,14%) vor 3D Systems mit 6,89% auf 11,48 (165% Vol.; 1W 13,21%) und Klondike Gold mit 6,15% auf 0,14 (0% Vol.; 1W -8,00%). Die Tagesverlierer: Steinhoff mit -10,92% auf 0,32 (141% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,97%), Baumot Group mit -9,60% auf 2,26 (236% Vol.; 1W 16,98%), publity mit -9,50% auf 16,38 (147% Vol.; 1W -21,81%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (37681,06 Mio.), HSBC Holdings (35643,07) und BP Plc (29939,41). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Aumann (362%), Telefonica (297%) und Hypoport (290%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources mit...

