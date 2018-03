Liebe Leser,

BC hat im 1. Quartal aufgrund niedriger Kakaopreise 0,7% weniger umgesetzt, die Verkaufsmenge ist aber um 8% auf 532.165 Tonnen gestiegen. Damit hat der Konzern deutlich besser abgeschnitten als der globale Schokoladen-Markt, der im gleichen Zeitraum um 3,1% wuchs. Zur Gewinnentwicklung im 1. Quartal äußert sich BC traditionell nicht. Die Verkaufsmenge ist weltweit und in allen Sparten gestiegen. In den Regionen EMEA und Asien-Pazifik sowie in den Sparten Industrieprodukte ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...