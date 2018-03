Liebe Leser,

Kellogg sieht sich nach einem besser als erwarteten 2. Halbjahr 2017 auf einem guten Weg, das Geschäft wieder auf Vordermann zu bringen. Nach einem schwachen 1. Halbjahr zeigten die zahlreichen Wachstumsinitiativen in den Segmenten Snacks, Gesundheit und Wellness ebenso Wirkung wie die Expansion in Schwellenländer und die Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität. Im 4. Quartal konnte Kellogg vor allem durch Zukäufe wachsen. So trugen die Akquisitionen des brasilianischen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...