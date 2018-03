Liebe Leser,

Tesla hat in der abgelaufenen Woche so einige Rücksetzer hinnehmen müssen. Allein am Freitag ging es erneut um fast 4 % nach unten. Dennoch gibt es auch deutliche Hoffnungsschimmer, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die Ergebnisse der zurückliegenden Woche. Konkret: Die Aktie hat einen Abschlag in Höhe von mehr als 6 % hinnehmen müssen. Damit hat sich auch das 2-Wochen-Ergebnis auf einen roten Bereich eingestellt. Die Aktie hat dadurch in einem Monat sogar -5 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...