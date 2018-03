=== *** 07:10 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis, München 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), ausführliches Jahresergebnis, Zürich 07:30 DE/QSC AG, Jahresergebnis, Köln 08:00 DE/Destatis, Außenhandel mit Russland 2017 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,9 zuvor: 57,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 59,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 57,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 58,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 57,5 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 58,8 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,3 zuvor: 53,0 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 11:00 GR/BIP 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 CH/Financial Stability Board (FSB), Vorlage des Schattenbankenberichts für 2017, Basel 13:00 DE/CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, PK nach Präsidiumssitzung, Berlin 14:00 DE/CSU-Vorsitzender Seehofer, PK nach Sitzung des Vorstands, München *** 14:45 US/Institute of International Bankers (IIB), Konferenz, Rede von Bundesbank-Vorstand Dombret (16:30) und um 19:15 von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC), Washington *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 17:00 US/Internationale Energieagentur (IEA), Mittelfristbericht zum Ölmarkt, Houston *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - CN/Nationaler Volkskongress, Jahresversammlung (bis 15.3.), Peking - US/Präsident Trump, Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Netanjahu, Washington ===

