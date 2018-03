The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0251239 LLOYDS BKG GRP 2025 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0041042 LLOYDS BKG GRP 2025 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0398677713 C.A.B.E.I. 18-24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0401956864 HYPO VORARLG BK 18-24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AB70 DZ BANK CLN E.9461 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AB88 DZ BANK CLN E.9462 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE02 DZ BANK IS.A881 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEZ7 DZ BANK IS.A880 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013321536 CARMILA 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA US06051GHE26 BANK AMERI. 18/24 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GHF90 BANK AMERI. 2024 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GHG73 BANK AMERI. 2029 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US29878TDA97 EIB EUR.INV.BK 2023 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US345397YZ01 FORD MOTOR CRED. 18/21 BD00 BON USD N

CA XFRA US89417EAN94 TRAVELERS COS 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1788558754 EQUINIX 18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1788694856 DE VOLKSBK NV 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1788982996 LLOYDS BKG GRP 18/28 FLR BD01 BON EUR N

CA 0HE1 XFRA CA5778385016 MAYA GOLD + SILVER INC. EQ00 EQU EUR N

CA N7R1 XFRA CA65542J2056 NORAM VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA AM3N XFRA DE000A2LQHN5 SLM SOLUTIONS GRP AG NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA EDMF XFRA IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA EQ00 EQU EUR Y

CA NPAT XFRA CA72580T2020 PIVOT PHARMACEUT. REGS EQ01 EQU EUR N

CA 58L2 XFRA US13200M2017 CAMBER ENERGY INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N