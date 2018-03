FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.102 EUR

WFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.154 EUR

PXR XFRA US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01 0.670 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.569 EUR

LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.406 EUR

THYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.009 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.146 EUR

GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.041 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.049 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.340 EUR

AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.366 EUR

NVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 10 0.310 EUR

PTOF XFRA TH0646010015 PTT PUBLIC CO.-FGN- BA 10 0.310 EUR

NVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.009 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.488 EUR

FDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.122 EUR

GI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50 2.650 EUR

FFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.163 EUR

2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.163 EUR

NOT XFRA CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50 2.433 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.063 EUR

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.130 EUR

SAB XFRA AU000000SHL7 SONIC HEALTHCARE 0.201 EUR

BM1 XFRA AU000000SBM8 ST. BARBARA LTD. 0.025 EUR

RMY XFRA AU000000RHC8 RAMSAY HEALTH 0.363 EUR

DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.082 EUR

B6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.035 EUR

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.081 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.041 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.195 EUR

MPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.035 EUR

XFRA DE000HSH4FV9 HSH NORDBANK KMZ 1 13/20 0.001 %

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.276 EUR

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.039 EUR

NEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.032 EUR