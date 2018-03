FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3O2 XFRA AU000000PRL2 PETREL ENERGY LTD

XFRA CA65542J1066 NORAM VENTURES INC.

MEP XFRA FR0000120388 RECYLEX S.A. EO 0,37

XFRA CA5778381056 MAYA GOLD + SILVER INC.

XFRA US13200M1027 CAMBER ENERGY INC. DL-,01

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044

5I0 XFRA US8625781013 STRAIGHT PATH COMM.DL-,01