CEO Paul Benson von SSR Mining klang in der offiziellen Pressemitteilung sehr verhalten. Die für 2018 ausgegebene Produktionsguidance von 340.000 Unzen Goldäquivalent liegt 30.000 Unzen unter dem Ergebnis aus 2017. Schon das vierte Quartal war kein Highlight. Ein Todesfall auf der Marigold-Mine in Nevada und das Stoßen auf Ton im Gestein sorgten für operative Ausfälle. So konnte man in den Monaten Oktober bis Dezember rund 31% weniger Gestein verarbeiten als noch im Q3. Auch die Cashkosten-Guidance ...

