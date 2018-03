Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Einfach sei das Schlussquartal für den Gabelstapler-Hersteller nicht gewesen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber Kion sei in einem Sektor, in dem die Stimmung zunehmend angeschlagen sei, vernünftig bewertet. Das neue Kursziel resultiere aus gestiegenen Bewertungen der Unternehmen mit vergleichbarem Geschäft./ajx/stw Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0100 2018-03-02/21:17

ISIN: DE000KGX8881