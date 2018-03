Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 16,00 Euro gesenkt. Die Unternehmensprognosen implizierten - bei zugleich höheren Investitionen in Deutschland - ein geringer als erwartetes Tempo bei den Kostensenkungen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wachstumsaussichten für die Tochter T-Mobile US seien zwar weiterhin positiv, aber die Fusionsmöglichkeiten seien weniger geworden. Die Aktie der Telekom sei nicht teuer, dies gelte aber auch für den gesamten Sektor. Vodafone und Orange böten mehr Chancen./ajx/ck Datum der Analyse: 05.03.2018

AFA0003 2018-03-05/08:20

ISIN: DE0005557508