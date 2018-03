Die Kölner QSC AG (ISIN: DE0005137004) will wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von drei Eurocent ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 1,53 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,96 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Juli 2018 in Köln statt. Insgesamt erwirtschaftete QSC im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 357,9 Mio. Euro gegenüber 386,0 Mio. Euro im Vorjahr. Mit ...

