Die US-Bank JPMorgan hat Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Investoren hätten gern mehr Klarheit darüber, wie es dem Chinesen Li Shufu gelungen sei, eine zehnprozentige Beteiligung an Daimler aufzubauen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei weiterhin unklar, ob der Geely-Chef und chinesische Großaktionär die extrem attraktive Bewertung nutzen werde, um seinen Anteil weiter auszubauen. Auch andere Investoren könnten die Bewertung als Gelegenheit sehen, glaubt Asumendi. Derweil dürfte 2018 für Daimler dank hoher Margen bei Mercedes-Benz ein starkes Jahr werden./ajx/zb Datum der Analyse: 04.03.2018

AFA0006 2018-03-05/08:47

ISIN: DE0007100000